Nieuw ‘Hopdownbier’ en een groot buitenterras: brouwerij ‘t Gaverhopke is klaar voor de heropening Pieterjan Neirynck

29 mei 2020

14u40 0 Waregem Door de verplichte sluitingen waren het de afgelopen weken zware tijden voor de horeca in ons land. Maar bij brouwerij en brasserie ‘t Gaverhopke in Nieuwenhove, bij Waregem, zijn ze niet bij de pakken blijven neerzitten. Zaakvoerders Gudrun Vandoorne en Bruno Delrue hebben de zaak opgefrist en lanceerden middenin de coronacrisis een nieuw biertje: het ‘Hopdownbier’. “We zijn er helemaal klaar voor”, klinkt het.

Al sinds de zomer 2015 huist de brouwerij van Gudrun (43) en Bruno (46) in de beschermde hoeve Goed te Nieuwenhove. Ook voor het koppel was het schrikken dat de horeca half maart in lockdown ging. “We hadden niet gedacht dat het zo lang zou duren. Normaal werken we 12 tot 13 uur per dag en ineens hadden we niks meer om handen. Daarom hebben we beslist om de keuken en de zaal eens op te frissen met een likje verf”, vertelt Gudrun. “Natuurlijk hielden we het kostenplaatje in het oog, want we zaten zonder inkomsten. Dat het stadsbestuur de huur kwijtschold, was een grote meevaller voor ons”, vult Bruno aan.

6,8 graden

De maatregelen bleven echter duren en opeens kwam het idee om het ‘Hopdownbier’ te lanceren. “Eigenlijk was dit bier al voor de lockdown gebrouwen en gebotteld, al was het om één of andere reden iets zoeter dan gewoonlijk. En toch lekker, dus kozen we ervoor om het als een nieuw bier in de markt te zetten”, zegt Gudrun. Het koppel liet hun jobstudenten en flexijobbers een naam bedenken en zo ontstond het ‘Hopdownbier’. Het is er eentje van 6,8 graden, dat de voorbije weken aan huis geleverd werd. “Met veel enthousiaste reacties tot gevolg, wat deugd deed.”

Ribbetjes

Nu de heropstart van de horeca nadert, zijn Bruno en Gudrun druk in de weer om alles in goede banen te leiden. “Ons geluk is het ruime terrein dat we hier hebben. Bij wijze van spreken kunnen we de tafeltjes op drie meter van elkaar zetten. We hebben ook onze dochters al opgetrommeld. Elke gaat de mensen ontvangen en een tafel toewijzen, onze andere dochter zal alle tafels geregeld ontsmetten. We zijn er klaar voor”, besluit het koppel. Nog dit: ‘t Gaverhopke wil deze zomer meer uitpakken met haar ribbetjes op de barbecue, die elke vrijdagavond en zondagmiddag verkrijgbaar zijn.