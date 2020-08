Nieuw festival ziet levenslicht: organisatoren W-Fest plannen ‘een soort Lokerse Feesten’ in Waregem Pieterjan Neirynck

06u01 0 Waregem De organisatoren van W-Fest, het populaire muziekfestival op de site van Waregem Expo, hebben grootse plannen. Eind mei 2021 willen ze uitpakken met een negendaags festival, gelijkend op de Lokerse Feesten. “Het moet een echt stadsfestival worden, met verschillende muziekgenres.”

Fans van new wave en synthpop kennen W-Fest al. Het festival vond vorig jaar voor de eerste keer plaats in Waregem, na een eerste editie in Wortegem-Petegem en twee edities in Amougies. De paardenstad viel blijkbaar in de smaak, want de organisatie wil daar nu nog een extra evenement aan toevoegen. “De samenwerking met de stad verloopt inderdaad zeer goed", zegt organisator Erik De Ridder. “Tijdens de lockdown hadden we tijd om over nieuwe concepten na te denken, zoals Waregem Music Week. Het stadsbestuur bleek wel te vinden voor een evenement, dat je kan vergelijken met de Lokerse Feesten. Meerdere dagen, maar niet zo groot natuurlijk.”

Veel details over de programmatie van Waregem Music Week kan De Ridder nog niet verschaffen. Wel wil hij de hele stad betrekken bij de organisatie. “Ook handelaars en horeca moeten een rol krijgen. Het moet een echt stadsfestival zijn. Heel breed, voor alle lagen van de bevolking, met verschillende muziekgenres en op termijn misschien wel op verschillende locaties in de stad”, klinkt het. Wordt ongetwijfeld vervolgd.