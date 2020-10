Natuurgebied Gaverbeekse Meersen krijgt troostplek voor coronaslachtoffers Pieterjan Neirynck

13 oktober 2020

12u04 0 Waregem Ook in Waregem komt er een gedenkteken voor de slachtoffers van de coronacrisis. Het stadsbestuur gaat een troostplek inrichten in natuurgebied de Gaverbeekse Meersen.

Dat maakte het stadsbestuur dinsdag bekend tijdens de gemeenteraad, in een antwoord aan gemeenteraadslid Inge Vandevelde (Groen). Eerder had collega-raadslid Tom Demunter al geijverd voor een groot herdenkingsmoment of een permanent gedenkteken. In augustus verloor het oppositieraadslid zijn vader, de gekende socialist Carlos Demunter, aan de gevolgen van een coronabesmetting. “We vinden dat ook in Waregem een passende troostplek heel zinvol is”, sloot Vandevelde zich aan bij het pleidooi van Demunter. “Dat hoeft niet op een begraafplaats. Liever zien we de herdenkingsplek ergens in de natuur, waar het overwegend stil is.”

Het stadsbestuur maakte bekend dat die troostplek er effectief komt. De bedoeling is om een eik aan te planten in het natuurgebied De Gaverbeekse Meersen, ook bekend als ‘de oude spoorwegberm’. “We hebben al heel wat zaken gerealiseerd om het verdriet een plaats te geven en willen verdergaan op dit elan door een mooie plek in de natuur te realiseren. Wie troost zoekt, kan zich daar op intieme manier tot de natuur richten”, stelde schepen van Zorg en Gezondheid Joost Kerkhove (CD&V).

13 maart 2021

Behalve een boom zal de troostplek ook bestaan uit een bankje en een bloemenweide. Ook in buurgemeente Anzegem kozen de gemeente en vrouwenorganisatie Ferm voor een natuurplekje met een gedenkplaat en een bloemenweide. De opening van de Waregemse troostplek is gepland voor 13 maart 2021, exact één jaar na het losbreken van de coronacrisis. “Tenzij het virus opnieuw roet in het eten strooit”, klonk het.