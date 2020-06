Na succes Blue-bikes, straks ook elektrische deelfietsen en deelauto’s in Waregem Pieterjan Neirynck

22 juni 2020

19u33 0 Waregem Waregem gaat forser inzetten op deelmobiliteit in de stad. Zo start er binnenkort een campagne om autodelen onder buren te promoten, worden de bestaande deelfietsen aan het station aangevuld met elektrische varianten én komen er twee elektrische deelwagens aan Waregem Expo.

Een belangrijke vaststelling: de Blue-bikes aan het station van Waregem winnen aan populariteit. Net geen 400 gebruikers huurden in het voorbije jaar een blauwe fiets, goed voor samen 1.557 ritten. “Vergeleken met de 911 ritten uit 2018 komt dat neer op een toename van 70 procent”, zegt schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V). “Onlangs hebben we met de Vervoerregio Kortrijk trouwens een nieuwe aanbesteding voor de deelfietsen uitgeschreven. Tegen eind volgend jaar zal de nieuwe vloot uit één derde elektrische fietsen bestaan. De stad zal ook een nieuwe uitleenlocatie toevoegen, maar het station blijft een vaste waarde.”

Ook sluit Waregem aan bij een campagne van intercommunale Leiedal die particulier auto- en fietsdelen wil aanmoedigen. “Samen met Autodelen.net gaan we onderzoeken of er daarvoor in Waregem een draagvlak bestaat. Dat gaat dan bijvoorbeeld over straten of woonwijken die samen een auto of fiets willen delen. Als we merken dat er interesse bestaat onder de bevolking, kunnen we specifieke projecten begeleiden en ondersteunen”, zegt Himpe. De meerderheid komt daarmee tegemoet aan een pleidooi van oppositiepartij Groen, die al enkele jaren ijvert voor deelprojecten in de stad.

Elektrische wagens

Tijdens de gemeenteraad in november vorig jaar polste fractieleider Inge Vandevelde naar een stand van zaken rond autodelen. Voor haar waren de verschillende wijken, de deelgemeenten en Waregem Expo aangewezen locaties om deelauto’s neer te poten. Al zeker op die laatste locatie maken binnenkort twee elektrische wagens hun intrede. Of het auto’s van Cambio of een andere leverancier worden, is nog onduidelijk. “In ieder geval zullen de omliggende gemeenten dezelfde aanbieder hebben. Wie in Beveren-Leie woont, kan dan bijvoorbeeld een deelauto ophalen in Harelbeke. Of een inwoner van Nieuwenhove kan naar Deerlijk trekken”, besluit Himpe.