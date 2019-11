Na ontdekking van cannabisplantage: drie Bulgaren weer op vrije voeten, één aangehouden VHS

20 november 2019

15u49 1 Waregem Drie van de vier Bulgaren die maandag in Waregem werden opgepakt toen de politie tijdens een controle in hun wagen met Nederlandse nummerplaat niet alleen 3.000 euro cash maar ook twee kilo vers geoogste marihuana aantrof, zijn weer op vrije voeten. De vierde, een man van 51, is aangehouden.

Het was tijdens een routinecontrole dat het viertal maandag tegen de lamp liep. Al snel bleek dat minstens één van de Bulgaren kon gelinkt worden aan een woning langs de Roterijstraat. Toen de politie daar een kijkje ging nemen, troffen ze daar in een loods achter de woning een professioneel uitgeruste plantage aan, met zowat duizend cannabisplanten. Die loods binnendringen, was niet zo evident. De toegang was gebarricadeerd. Binnen hingen camera’s die het mogelijk maakten om de plantage van op afstand in de gaten te houden.

Klop- en boorgeluiden

Volgens buurtbewoners was het huis nog maar bewoond sinds afgelopen zomer, door een Bulgaars koppel dat zich evenwel heel weinig liet zien. Ze vonden het wel vreemd dat er tot ’s nachts verlichting was in de loods achter de woning. Ook klop- en boorgeluiden waren de buren opgevallen, zonder dat ze in de richting van een cannabisplantage dachten. Uiteindelijk is in het dossier dus maar één iemand aangehouden maar het onderzoek loopt intussen wel verder. De plantage is intussen leeggehaald, de woning en de loods zijn verzegeld.