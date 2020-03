Na duik in vijver Matexi: Noël Demeulenaere (81) trakteert redders op champagne en tapijten VHS

12 maart 2020

18u10 8 Waregem Negen werknemers van het bouwbedrijf Matexi die eerder deze week efficiënt handelden toen de Wielsbeekse ex-burgemeester Noël Demeulenaere met zijn Negen werknemers van het bouwbedrijf Matexi die eerder deze week efficiënt handelden toen de Wielsbeekse ex-burgemeester Noël Demeulenaere met zijn wagen in de vijver voor hun kantoorgebouw belandde, zijn door de 81-jarige man in de bloemetjes gezet.

Demeulenaere wachtte niet lang om zijn redders te bedanken, zoals hij had aangekondigd. Hij trok naar het kantoorgebouw van Matexi met in de koffer van zijn vervangwagen een voorraad tapijten én een tiental flessen champagne van een meer dan degelijk merk. “We hadden hem gezegd dat een bedankje helemaal niet hoefde en hem uitgenodigd om een kop koffie te komen drinken bij ons, in aanwezigheid van de medewerkers in kwestie”, zegt Kristoff De Winne, woordvoerder van Matexi. “Maar hij stond erop om toch een gebaar te stellen.” Het werd een aangename babbel en de geschenken werden in dank aanvaard.