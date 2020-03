Na 7-0-vernedering: Essevee-spelers moeten bussen en tickets terugbetalen Pieterjan Neirynck

08 maart 2020

14u17 0 Waregem Na de zware nederlaag van zaterdagavond op Anderlecht komt de raad van bestuur van SV Zulte Waregem nu met een boodschap naar buiten. “We verwachten dat de spelers en staf zich grondig bezinnen over hun verantwoordelijkheden", klinkt het.

Aan de Gaverbeek is de wedstrijd van zaterdag nog niet verteerd. De raad van bestuur besliste al om de samenwerking met de mental coach onmiddellijk stop te zetten en eist volgende zondag opnieuw “de mentaliteit die eigen is aan Essevee”. Opvallend: de spelers moeten de kosten van de supporters die naar Anderlecht meereisden volledig vergoeden. Het gaat dan om de rekeningen voor de bussen en de tickets. “Maar we roepen de supporters op om zich positief achter de club te blijven scharen”, stellen voorzitter Carl Barrière en CEO Eddy Cordier tot slot.

