Na 15 jaar weer Waregemnaar in parlement: “Ik zal me voor de hele regio inzetten” Peter Lanssens

27 mei 2019

10u59 118 Waregem Er zetelt voor het eerst in vijftien jaar weer een Waregemnaar in het Vlaams parlement. Burgemeester Kurt Vanryckeghem heeft met 15.135 stemmen de vierde beste score op de West-Vlaamse CD&V-lijst voor het Vlaams parlement. “Ik ga me niet opsluiten binnen de muren van Waregem. Ik zal mij ten dienste stellen voor de hele regio en bij uitbreiding heel de provincie”, zegt Kurt.

Hij kreeg al felicitaties van ereburger en ex-minister van Buitenlandse Zaken Erik Derycke (BSP/SP). Verdiend, want met Kurt Vanryckeghem heeft Waregem eindelijk weer een Vlaams volksvertegenwoordiger. De vorige was wijlen Chris Vandenbroecke (VU/N-VA), die van 1995 tot 2004 Vlaams parlementslid en gemeenschapssenator was. Het kostte Vanryckeghem wel bloed, zweet en tranen. Na een kwarteeuw en zeven bovenlokale verkiezingen is hij dan toch verkozen.

Ik steun het cumul. Een goed politicus mag niet enkel in Brussel actief zijn, maar moet ook lokaal in het werkveld tussen de mensen staan, om de kloof tussen burgers en politiek minimaal te houden. Kurt Vanryckeghem

Meer delegeren

Kurt Vanryckeghem haalt 15.135 stemmen, de vierde beste score op de West-Vlaamse CD&V-lijst na Hilde Crevits, Bart Dochy en Martine Fournier. “Ik ben heel blij, voor mij was het nu of nooit”, zegt Vanryckeghem. Hij zal zijn mandaat als Vlaams volksvertegenwoordiger combineren met de burgemeesterssjerp. “Er zullen afspraken moeten gemaakt worden in het stadhuis. Zo zal ik zeker meer delegeren. Ik zal nu snel ook een bureau in Brussel inrichten en een medewerker zoeken om er mij bij te staan. De eedaflegging is op 18 juni. Het zal voor mij als een eerste schooldag voelen. Ik steun het cumul (gelijktijdig uitoefenen van politieke functies, red.). Een goed politicus mag niet enkel in Brussel actief zijn, maar moet ook lokaal in het werkveld tussen de mensen staan. Die lokale verankering is als politicus erg belangrijk om de kloof tussen de burgers en de politiek minimaal te houden.”

We gaan nu een tandje bijsteken. De commissies die mij het meest interesseren zijn verkeer en mobiliteit, milieu en ruimtelijke ordening. Kurt Vanryckeghem

Hard werk

Kurt Vanryckeghem is vooral verkozen omdat hij in Waregem en omstreken erg sterk staat als CD&V-politicus én volksmens, wat hem een grote voorsprong gaf om het Vlaams mandaat binnen te halen. “Wat ik lokaal ook te danken heb aan het harde werk van het hele CD&V-team. Alle neuzen stonden in dezelfde richting. Hilde Crevits heeft me ook ongelooflijk gesteund. Ik ben iedereen heel dankbaar. We gaan nu een tandje bijsteken. Niet door me op te sluiten binnen de muren van Waregem. Maar door een Vlaams parlementair te worden voor de regio en bij uitbreiding heel de provincie. De commissies die mij het meest interesseren zijn verkeer en mobiliteit, milieu en ruimtelijke ordening. Het zijn zaken die zeer dicht bij het lokaal besturen staan. Of ik alle parlementaire vergaderingen zal bijwonen? Ik zal zeker drie keer per week naar Brussel gaan, ja. Ik ga mij heel goed voorbereiden.”

We moeten nu goed luisteren naar de jongeren. Wie op Vlaams Belang stemde, is onzeker en heeft angst voor de toekomst Kurt Vanryckeghem

Vlaams Belang

Toch heeft Kurt Vanryckeghem een dubbel gevoel. Zo scoort Vlaams Belang in ‘zijn’ Waregem federaal 20,93 procent en Vlaams 20,1 procent. “We kregen een duidelijk signaal, vooral van jonge kiezers. We moeten nu goed luisteren naar de jongeren. Ik denk dat wie op Vlaams Belang stemde, onzeker is en angst voor de toekomst heeft. Thema’s zoals migratie, pensioenen en werkgelegenheid leven enorm. We moeten daar hard aan werken.”