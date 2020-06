N-VA/Open Vld pleit voor extra camera’s na inbraak bij juwelier Haesevoets: “Je kan nooit het hele grondgebied coveren” Pieterjan Neirynck

03 juni 2020

06u34 1 Waregem Had de inbraak bij Had de inbraak bij juwelier Haesevoets in de Stormestraat begin mei vermeden kunnen worden? Volgens oppositiepartij N-VA/Open Vld wél, als de cameraschild in het centrum beter georganiseerd was. Op de gemeenteraad dinsdagavond vroeg fractieleider Michiel Vandewalle daarom om de cameradekking te herbekijken. “Het is onmogelijk om de hele stad te coveren”, reageert de burgemeester.

Vorige zomer namen de stad en politiezone Mira een netwerk met 18 camera’s in gebruik. Het ging om een permanente uitbreiding van het systeem dat de stad jaarlijks huurde voor Waregem Koerse. Zo hangen er nu bewakingscamera’s op de Markt, in de Stationsstraat, in park Casier, in de omgeving van zwembad De Treffer en de Regenboogstadion, aan de Stadionvijvers en op de Zuiderpromenade. Maar niet in de Stormestraat. “Exact een maand geleden werd een juwelierszaak in die straat al voor de tweede keer beroofd in minder dan twee jaar tijd. De dekkingsgraad van het camerabewakingssysteem is dus allesbehalve goed”, stelt fractieleider Michiel Vandewalle.

Veiligheid

Vandewalle stelde zich vorig jaar in maart al vragen bij de dekkingsgraad, maar burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) gaf toen te kennen dat de opstelling van de camera’s “zeer grondig bekeken werd”. Het oppositieraadslid pleit nu voor een uitbreiding van het cameranetwerk, met bijkomende bewakingscamera’s in de Stormestraat, maar ook op het kruispunt van de Keukeldam en de Guido-Gezellestraat en in winkelcentrum Het Pand. “Op die manier kan de veiligheid preventief en repressief gegarandeerd worden”, stelt Vandewalle.

Nieuwe camera

“Het cameranetwerk kwam er op maat van grote evenementen, zodat de politiezone de drukste plekken live in de gaten kon houden. Daarnaast worden ze uiteraard ook gebruikt bij de bestrijding van criminaliteit en diefstalpreventie”, zegt Kurt Vanryckeghem (CD&V). De burgervader erkent wel dat er zich in de Stormestraat een blinde vlek bevindt. “Daarom heeft het schepencollege beslist om een bijkomende camera te plaatsen ter hoogte van het Kruidvat. Maar ik wil benadrukken dat we niet de hele stad kunnen coveren. Ik leef enorm mee met deze juwelier, maar wat moeten we dan zeggen tegen de juwelier om de hoek, of in Beveren-Leie, of in Sint-Eloois-Vijve.”