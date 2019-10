Muziekgroep Portland bestolen tijdens optraden in Oblatenauditorium VHS/PhM

30 oktober 2019

12u23 0 Waregem De leden van de Leuvense indierockband Portland zijn dinsdagavond tijdens hun optreden in Waregem het slachtoffer geworden van dieven. De feiten deden zich voor in de kleedkamer.

Zangers Jente Pironet en Sarah Pepels stonden dinsdagavond samen met Gill en Arno, de andere bandleden, in Waregem op het podium voor een try-out concert in de aanloop naar hun eerste cd-release concert in de Ancienne Belgique. Het concert verliep naar wens maar achteraf volgde de ontnuchtering. Uit de kleedkamer bleken een portefeuille en een laptop verdwenen. Hoe dat kon gebeuren, is niet duidelijk. De politie is een onderzoek gestart. Wie iets opgemerkt heeft, wordt gevraagd met hen contact op te nemen.

Mooie toekomst

De leden van Portland proberen de onverwachte domper niet aan hun hart te laten komen. De band wacht misschien wel een mooie toekomst. In 2016, het jaar van Whispering Sons, stonden ze al eens in de finale van Humo’s Rock Rally. Vorig jaar waren ze laureaat van De Nieuwe Lichting, van Studio Brussel. Hun single ‘Pouring Rain’ werd meer dan een miljoen keer gestreamd op Spotify.