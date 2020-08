Muurtekening siert turnzaal Sint-Paulusschool campus Hemelvaart Pieterjan Neirynck

21 augustus 2020

12u04 2 Waregem Wie regelmatig in de Guido Gezellestraat in Waregem passeert, heeft het misschien al gezien. Aan de buitenkant van de turnzaal van de Sint-Paulusschool campus Hemelvaart prijkt sinds kort een grote muurtekening.

Eva Neirynck van het Gentse creatief bureau Studio Muts ontwierp de tekening en bracht ze aan op de buitenmuren van de turnzaal in de Guido-Gezellestraat. “In de muur zitten verschillende inkepingen die lijken op stolpen. Daarmee wou ik aan de slag te gaan. Zelf ben ik oud-leerling van deze school en ik vind dat de leerlingen hier veilig in hun ‘stolp’ kunnen groeien om daarna hun eigen weg te gaan. Die boodschap heb ik proberen brengen met deze muurtekening”, vertelt de illustratrice, die al fijne reacties kreeg op haar werk. “Ik hoorde enkele buren zeggen dat ze blij zijn met de opfleuring. Dat doet uiteraard deugd.”

Fietsenstalling

Ook technisch directeur van campus Hemelvaart Wim Dufourmont is opgetogen met de creatie. “Ik vind het knap gedaan”, zegt hij. “Vroeger stond er op deze plaats een fietsenstalling, maar die heeft plaats geruimd voor extra parkeerplaatsen. Omdat er slechts een kale muur overbleef, wilden we wat kleur te brengen in deze voor de rest nogal saaie schoolomgeving. Deze nieuwe muurtekening sluit bovendien mooi aan bij de creaties die Eva eerder al maakte op onze speelplaats.”