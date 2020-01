Motorkap voertuig vat al rijdend vuur Alexander Haezebrouck

09 januari 2020

19u25

Bron: Alexander Haezebrouck 0

Op de afrit van de Expresweg om de Gentseweg op te rijden heeft donderdagavond omstreeks 17.45 uur een auto vuur gevat. De bestuurster kon haar auto op tijd aan de kant zetten en uitstappen. In geen tijd stond de wagen in lichterlaaie. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur vrijwel meteen blussen. Ze konden niet verhinderen dat de motorkap volledig uitbrandde. De auto is goed voor de schroothoop. Door de autobrand kon het verkeer een tijdlang moeilijk passeren aan de afrit van de Expresweg.