Moeilijke ochtendspits rond Waregem door ongeval op complex E17-N382 LSI

12 juni 2019

07u45

Bron: LSI 54 Waregem Het verkeer aan het op- en afrittencomplex van de E17 in Waregem verliep woensdag tijdens de ochtendspits heel moeizaam. De oorzaak was een ongeval tussen twee vrachtwagens op de Expressweg rond 6.30 uur.

Een vrachtwagen van een firma uit Dendermonde reed op de Expressweg N382 en kwam uit de richting van Anzegem. Aan het op- en afrittencomplex met de E17, op de brug over de E17, botste de Turkse werknemer frontaal met een Franse vrachtwagen die uit de andere richting kwam en links de autosnelweg richting Gent wou oprijden. De Turk zat even met de benen gekneld maar kon door collega’s die in een lichte vrachtwagen achterop reden bevrijd worden. Hij raakte slechts lichtgewond.

Door het ongeval kon zwaar verkeer dat van Kortrijk kwam en de afrit wou nemen, maar moeizaam passeren waardoor er aan de afrit een lange file ontstond. De hinder duurde nog een tijdje, omdat de vrachtwagens moesten getakeld worden. Ook op de N382 tussen Anzegem en Waregem was het extra lang bumperen.