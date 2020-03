Moeder en zoon openen tweede ‘Get Fit Club’ in WaregemSportCenter Pieterjan Neirynck

03 maart 2020

22u13 0 Waregem Afgelopen weekend openden Aaron Vermeersch en Judith Dequecker een tweede vestiging van hun Get Fit Club. Na een eerste zaak in Nazareth komt er nu uitbreiding in het WaregemSportCenter in de Bergstraat. “We willen hier een fijne plaats creëren waar mensen veilig en begeleid kunnen sporten. We zijn geen gewone fitness, maar ook geen pure personal trainers”, vertellen ze.

Wie vroeger al eens in WaregemSportCenter kwam, zal misschien een oude bekende herkennen. Aaron (31) was in 2012 al betrokken bij de opstart van de fitness in het complex. “Vijf jaar geleden vond ik de tijd rijp voor een nieuwe uitdaging en dan ben ik zelf een zaak begonnen in Nazareth”, vertelt Aaron. “Maar toen Dimitri me onlangs belde om de fitnessruimte in Waregem over te nemen, hebben we niet lang getwijfeld.” En ‘we’, dat zijn Aaron en zijn moeder, Judith (53). Samen zijn ze de zaakvoerders van Get Fit Club. “Of we vlot kunnen samenwerken? Eigenlijk wel. Het is de ideale combinatie: man en vrouw, jonger en ouder”, vult Judith aan.

Get Fit Club richt zich vooral op sportieve 40-plussers. “Mensen die lang gezond willen blijven, veilig en begeleid willen sporten en minder geïnteresseerd zijn in powertraining en gewichtheffen. Niet dat we jonge mensen uitsluiten, maar we merken toch vooral dat zij ons publiek zijn”, gaat Judith verder. “We willen ons ook qua inrichting onderscheiden. Een gewoon fitnesscentrum is vaak wat kil en totaal niet gezellig. Hier is dat niet zo. Het is belangrijk om tijd en ruimte te hebben om de nodige aandacht te besteden aan onze sporters.”

Het systeem is anders dan in andere sportcentra. Zonder chipkaart kan je hier bijvoorbeeld niet sporten op de geautomatiseerde toestellen. “Als een klant hier binnenkomt, voeren we eerst krachttesten uit. Op basis daarvan ontwerpen we een trainingsschema op maat, en dan kan de klant langskomen om te sporten wanneer hij of zij dat wil. Eigenlijk is het zelfs voldoende om 6 keer per maand te sporten”, klinkt het. Gedetailleerde info over Get Fit Club vind je op www.getfitclub.be/waregem.