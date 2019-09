Mirakeltreffen schenkt 1.850 euro aan Ten Anker Peter Lanssens

09 september 2019

06u50 0 Waregem Het 23ste Mirakeltreffen voor het goeie doel op zondag 11 augustus, met start en aankomst aan het OC Nieuwenhove, was een succes met 287 motorrijders en 60 duo’s. De organisatoren van het motortreffen overhandigden recent een cheque van 1.850 euro aan een delegatie van gezinsvervangend tehuis Ten Anker in Waregem.

“Een maand voor het Mirakeltreffen hielden we voor het eerst een avondrit tijdens de Sint-Margrietfeesten in Nieuwenhove”, vertelt Björn Depoortere namens het bestuur. “Er kwamen 251 motards op af, veel meer dan we gedacht hadden. Gezien het succes van beide evenementen, gaan we er van uit dat er in 2020 een tweede avondrit komt en een kleine maand later ons 24ste Mirakeltreffen”, aldus Björn Depoortere. Het bestuur van de Waregemse Motorvrienden omvat verder Sven Beerlaen, Wouter Scherpereel en Peter Struyve.