Minivoetbaltornooi Waregemse scouts eindigt voor trio voor rechter LSI

30 september 2020

14u07

Bron: LSI 2 Waregem Drie deelnemers aan het minivoetbaltornooi van de Waregemse scouts riskeren elk een werkstraf nadat de finalewedstrijd op een vechtpartij eindigde. Enkele racistische verwijten van supporters bleken de aanleiding.

Op 28 april vorig jaar eindigde de finale van het tornooi van de Scouts Sint-Hubertus in een opgehitste sfeer. Na het laatste fluitsignaal ging speler Zakariae K. (25) uit Waregem bij supporter Tom D. (26) uit Waregem, die eerder op de dag ook met een ploegje had deelgenomen, verhaal halen. Hij vroeg waarom hij en zijn vrienden racistische verwijten hadden geuit aan hem en zijn Marokkaanse ploegmaats. Het kwam tot duw- en trekwerk waarbij een vriend van Tom D. zelfs verschillende keren op zijn hoofd werd getrapt. Khalid E. (32) uit Heule (Kortrijk) werd als dader aangewezen, maar bleef voor de rechter ontkennen. Tom D. en Zakariae K. bekenden wel een slag of een duw aan elkaar te hebben gegeven. Beiden toonden zich bereid de gebeurtenissen achter zich te laten en van elkaar geen schadevergoeding te eisen. Ze vroegen de rechter er zonder straf van af te kunnen komen. De rechter velt op 28 oktober een vonnis.