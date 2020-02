Minibeleefboerderij De Stege is de gezondste organisatie van Waregem Pieterjan Neirynck

25 februari 2020

09u26 0 Waregem De Stege uit Desselgem is donderdagavond verkozen tot de gezondste organisatie van Waregem. De zorgboerderij krijgt de titel – en een geldprijs van 750 euro - omdat ze zich inzet voor de geestelijke gezondheid van de Waregemnaar. Ook de twaalf andere deelnemende organisaties werden in de bloemetjes gezet.

In totaal dienden dus dertien Waregemse organisaties een project in om kans te maken op de titel. De deelnemers waren: Atelier Offline, Balkanica, De Kleine Wereld, De Stege, de Waregemse Gordel, Feestcomité Beveren-Leie, Femma Desselgem, KWB Desselgem, OKRA-sport, het O.L.V. van Lourdesziekenhuis, Over The Rainbow, Yoga Van Weehaeghe en heftruckspecialist TVH (de winnaar van vorig jaar). Sinds dit jaar konden ook de deelnemers op de avond zelf stemmen voor hun favoriete project. Deze stemmen telden voor de helft mee.

De Stege kreeg de prijs omdat het ‘zinvolle dagbesteding, ezeltherapie, verjaardagsfeestjes workshops en beleefkampen aanbiedt’. Het Waregemse ziekenhuis ging met de tweede plaats en een geldprijs van 500 euro lopen. Het ziekenhuis moedigt haar personeel aan om een gezonde levensstijl te hanteren en de massadeelname aan de Levensloop getuigt daarvan: liefst 160 personeelsleden (en familieleden) stapten 1577 kilometer. De bronzen medaille was er eentje om te delen: de Waregemse Gordel en Atelier Offline haalden evenveel stemmen. Zij krijgen respectievelijk woorden van lof voor het jaarlijkse recreatieve wandel- en fietsevenement in juli en voor het engagement om mensen samen te brengen en verbondenheid te stimuleren.