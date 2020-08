Met start-up Cigless trekt Sam (21) ten strijde tegen sigarettenpeuken Pieterjan Neirynck

13 augustus 2020

16u41 46 Waregem Waregemnaar Sam Van Bever (21) bindt de strijd aan met sigarettenpeuken. Tijdens zijn pas afgeronde opleiding KMO-management aan de Arteveldehogeschool in Gent ontwierp hij met medestudenten een opvallende peukencollector, die hij nu zelf op de markt brengt. “Door de Cigless Bin belanden er tot 46 procent minder sigarettenpeuken op de grond", klinkt het.

Hoewel Sam pas afgestudeerd is als bachelor in het KMO-management, is het ondernemen hem met de spreekwoordelijke paplepel ingegeven. Zijn ouders, Nico Van Bever en Isolde Van Belle, zijn de oprichters en eigenaars van Spuntini, de bekende groothandel voor frituren, restaurants en snackbars. De stap tot een eigen bedrijfje was snel gezet. “De Cigless Bin is eigenlijk een onderdeel van mijn maandwerk. We hebben er maandenlang aan gesleuteld en ik zag het meteen zitten om met ons ontwerp op de markt te komen. Mijn medestudenten hadden niet echt interesse om mee te doen, dus nu doe ik het alleen.”

Dilemma

Simpel omschreven is de Cigless Bin een stalen asbak met twee gaatjes, op maat van een sigarettenpeuk, en twee glazen opvangbakjes. “Bovenaan staat een dilemma met daaronder de twee mogelijkheden. De roker wordt dus getriggerd door de vraag en kan na het ‘stemmen’ meteen zien welk antwoord het populairst is", vertelt Sam. “De asbak stimuleert rokers dus om de peuken niet op de grond te gooien, wat de straten of de bedrijfsterreinen properder maakt. Het duurt 12 tot 15 jaar vooraleer de resten afgebroken zijn, dus het is zeker belangrijk om deze vervuiling tegen te gaan.”

Huren of kopen

Geïnteresseerde lokale overheden of bedrijven kunnen een Cigless Bin aankopen voor 290 euro, exclusief btw. Al is er nog een andere oplossing. “Ik bied ook een service op maat aan. Het gaat dan om een huurformule waarbij ik ook het beheer van de asbak voor mijn rekening neem. Installatie, lediging, recyclage van de sigarettenpeuken, een ander dilemma in de asbak steken, het is allemaal mogelijk”, zegt Sam, die intussen al de stad Antwerpen tot zijn klanten mag rekenen. In het kader van een project tegen zwerfvuil mag hij negen asbakken plaatsen in de Scheldestad.