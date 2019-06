Met de fiets naar de Noordkaap voor Kom op tegen Kanker Christophe Maertens

30 juni 2019

09u25 0 Waregem Twee jonge fietsers vatten zaterdag een trip aan van 3.400 km tot aan de Noordkaap. Ze willen daarmee Kom op tegen Kanker steunen. “We waren al langer van plan de tocht te doen, maar omdat er enkele familieleden van ons gestorven zijn aan de ziekte, koppelen we de trip aan een goed doel.”

Jeroen Vanbellegem (26) uit Waregem en Thibaut Taelman (26) uit Kerkhove fietsen naar de Noordkaap voor Kom op tegen kanker. “Wij waren sowieso plannen aan het maken om naar de Noordkaap te fietsen, maar ondertussen is mijn grootvader overleden aan kanker. Ook Jeroen verloor drie jaar geleden zijn vader aan de ziekte. Het leek ons dus een goed idee om onze fietstocht te koppelen aan Kom op tegen Kanker”, zegt Thibaut. “Omdat we op die manier met kanker werden geconfronteerd, deed ons beseffen dat kankeronderzoek heel belangrijk is.”

“Waarom de Noordkaap? Noorwegen is een prachtig land en de Noordkaap is toch een mythisch punt. Verder dan dat kan je niet”, aldus Thibaut. “Het is 3.400 km ver en het is de bedoeling om dagelijks 120 km te fietsen. We nemen de boot van Kiel tot Oslo en dat zal onze enige rustdag zijn. Ik ben geblesseerd geweest aan mijn knie, het zal dus een beetje spannend zijn. Jeroen fietste in het verleden al eens naar Santiago de Compostella.”

De twee gaan vooral kamperen. “En in Noorwegen doen we dat in het wild. Het zal een beetje afhangen van dag tot dag waar we een plaatsje vinden. Mijn ouders komen ons halen met de mobilhome. Ze gaan drie weken apart op reis en de laatste dag ontmoeten we elkaar.”

De twee vrienden gevolgd worden via de Facebookpagina https://www.facebook.com/Cycling-to-the-North-Cape-2180192048907822/ en via de pagina van Kom op tegen Kanker kan er een bedrag worden gestort. “Het is echter belangrijk dat het actienummer erbij wordt geplaatst”, klinkt het. Op de Facebookpagina al meteen een verslag van de eerste rit, die eindigde in Renesse, waar de jongens een gratis kampeerplaats aangeboden kregen. Tijdens de eerste rit kregen de fietsers al meteen een grote breuk te verwerken. “We zijn gestart met vijf kompanen richting Eelko. Daar deden een ijsje en een pannenkoek al meteen heel veel deugd. In Breskens wilden we eerst een frisse duik in de zee nemen voor de overzet te doen. Dat was echter buiten de derailleur van Thibaut gerekend. Die raakte stuk en iemand van het thuisfront moest ons achterna komen met een nieuw onderdeel.” Zondag gaat de tocht tot in Amsterdam.