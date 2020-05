Memorial Day op Amerikaans kerkhof vervangen door online plechtigheid Pieterjan Neirynck

22 mei 2020

17u37 0 Waregem Door de coronacrisis kan Memorial Day, de jaarlijkse herdenkingsplechtigheid op het Amerikaanse kerkhof in Waregem, niet in zijn gebruikelijke vorm doorgaan. Daarom komt er een internationale ceremonie die maandagavond live te volgen is.

Al bijna een eeuw worden er op de militaire begraafplaatsen in Waregem, Welkenraedt en Neupré plechtigheden georganiseerd om de Amerikaanse militairen die sneuvelden tijdens de Eerste en Tweede Wereldoorlog te herdenken. Op de Flanders Field American Cemetry langs de Wortegemseweg vindt dit officieel moment telkens op de laatste zondag van mei plaats, in aanwezigheid van schoolkinderen die het Belgische en het Amerikaanse volkslied zingen. Dit jaar kan zo’n fysieke bijeenkomst niet, waardoor de American Overseas Memorial Day Association één internationale ceremonie organiseert. Je kan die online plechtigheid maandagavond vanaf 18 uur volgen via www.memorialdayonline.com.