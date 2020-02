Meer nieuws uit Waregem, Anzegem en Avelgem! HLN versterkt zich met Pieterjan Neirynck Redactie

28 februari 2020

11u22 0 Waregem Goed nieuws voor de lezers van Het Laatste Nieuws en HLN.be in Waregem, Anzegem en Avelgem. Deze week heeft Het Laatste Nieuws zich versterkt met Pieterjan Neirynck (22). Met Pieterjan erbij hoopt de HLN-ploeg u nog meer nieuws te bieden uit uw stad en gemeente, zowel op onze website als in de krant.

Pieterjan woont in Desselgem en is vorig jaar afgestudeerd als Master in de Communicatiewetenschappen (UGent). Pieterjan is een fervent loper, het liefst met vriendin Lisa. Momenteel traint hij ook hard voor een nieuwe halve marathon. Naast lopen vult hij zijn vrije tijd graag met etentjes met vrienden en reizen.

Wie nieuws en tips heeft voor Pieterjan, kan die sturen naar pieterjan.neirynck@hotmail.be. Telefonisch is Pieterjan bereikbaar op 0494/89.59.14.