Markt wordt definitief verkeersvrij, met behulp van lus die oppositie al jaren voorstelt Pieterjan Neirynck

29 mei 2020

13u27 0 Waregem Opvallende beslissing van het Waregemse stadsbestuur. Het is de bedoeling om een deel van de Markt binnen afzienbare tijd definitief verkeersvrij te maken. Aan het Kruidvat komt er een lus die het verkeer afleidt van de Stormestraat naar de Stationsstraat. Een idee van oppositiepartij N-VA/Open Vld dat de meerderheid nu wil invoeren, als onderdeel van een ruimer mobiliteitsplan.

Het idee van een verkeersvrije Markt, al dan niet enkel tijdens de wekelijkse zaterdagmarkt of permanent, is een oud politiek dossier. De voorbije jaren bogen verschillende werkgroepen zich over zo’n oplossing, maar knopen werden er nooit echt doorgehakt. Enerzijds was er het probleem van de Lijnbussen die zo het centrum niet meer aandoen, anderzijds leken de handelaars er nooit echt voor te vinden. Maar de wekelijkse markt in coronatijden heeft de zaak in een stroomversnelling gebracht. Om de kramen verder uit elkaar te kunnen zetten, moest de Markt wel verkeersvrij zijn.

“Van zodra de coronamaatregelen opgeheven worden en na goedkeuring van het nieuwe mobiliteitsplan voor het centrum, zal de stad werken laten uitvoeren die de Stormestraat rechtstreeks met de Stationsstraat verbinden”, legt schepen van verkeer Philip Himpe (CD&V) uit. “Een heraanleg van de zone aan het Kruidvat is hiervoor noodzakelijk. Zo wordt het plein tussen de kerk en Het Pand permanent verkeersvrij.” Daarnaast zullen ook de bussen van De Lijn in de toekomst niet meer over de Markt rijden. De stad nam die beslissing op in het Openbaar Vervoersplan 2021 dat Vervoerregio Kortrijk nog moet bekijken.

Geen klanten

Oppositiekartel N-VA/Open Vld, die al jaren met het idee zwaait, is tevreden dat een deel van hun lussenplan gerealiseerd wordt. “Maar er ontbreekt nog altijd een oplossing voor de zaterdagmarkt in coronatijden. Het verkeer moet halverwege de Stormestraat een omleiding volgen en de handelaars voelen dat in hun portefeuille”, zegt fractieleider Michiel Vandewalle. Bruno Vermeire van kledingboetiek Terre Bleue onderschrijft dat. “Normaal gezien is de zaterdag de beste dag van de week. Afgelopen zaterdagvoormiddag hebben we geen enkele klant over de vloer gehad. Begrijp me niet verkeerd: de veiligheid van de markt staat op de eerste plaats, maar hier moet toch ook oog voor zijn”, vraagt hij zich af.

Parking

Ook de andere oppositiepartijen, sp.a en Groen, zijn te spreken over de beslissing. “Het is zeer positief dat een deel van de Markt verkeersluw wordt gemaakt, maar we missen nog een aantal zaken. Zo vinden we het spijtig dat het openbaar vervoer in het centrum verdwijnt. Ook de andere kant van de kerk mag wat ons betreft verkeersvrij worden, met het nodige groen”, zegt Groen-voorzitter Simon Wemel. “Dat doen we nu bewust nog niet. Het is belangrijk om nog doorgaand verkeer toe te laten tussen de Holstraat en de Stationsstraat, onder meer voor de handelaars”, reageert schepen Himpe. Hij geeft nog mee dat de parking voor Het Pand niet verdwijnt, maar wel kleiner wordt.