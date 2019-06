Markt krijgt nieuwe laag asfalt Peter Lanssens

25 juni 2019

13u09 0 Waregem Het wegdek rond de kerk op de Markt krijgt een nieuwe asfaltlaag. De aannemer herstelt ook de goten en boordstenen. De werken worden uitgevoerd van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juli.

Verkeer is tijdens de werken zo goed als onmogelijk op de Markt. Je kan enkel vanuit de Stormestraat over het (parkeer)plein voor winkelgalerij Het Pand richting Keukeldam rijden. Voetgangers kunnen wel passeren. Fietsers ook, maar met de fiets aan de hand. Er zijn lokale omleidingen. Wie van de Holstraat naar de Stationsstraat moet, rijdt om via de Keukeldam, Jan Bouckaertstraat en Marcel Windelsstraat. Wie van de Olmstraat naar de Markt of Keukeldam moet, rijdt om via de Processiestraat, Verhelststraat en Stormestraat. Info over hoe de buslijnen bij De Lijn worden aangepast die week, is nu nog niet bekend.