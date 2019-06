Mannen in blote bast op festival? Vrouwen zijn er gek op! Hype-O-Dream en America Today bevroegen 1.000 festivalgangers over trends Peter Lanssens

24 juni 2019

12u37 10 Waregem Dancefestival Hype-O-Dream en kledingketen America Today vroegen ruim 1.000 festivalgangers het hemd van het lijf over ‘festival-fashiontrends’. 95 procent van de vrouwen juicht mannen in blote bast toe, zo onthult de enquête. Helaas voor de dames houdt 85 procent van de mannen zijn t-shirt liever aan.

Ook opvallend wat die blote borstkassen betreft: een afgetrainde spierbundel is geen vereiste voor de dames. Eén op drie vrouwen geeft zelfs aan dat een man niet hoeft te beschikken over een kathedraal van een lichaam. Helaas ziet slechts 15 procent van de mannen het zitten om in blote bast te flaneren over de festivalweide. Vrouwen houden wél van een streepje bloot. Uit de bevraging blijkt dat 70 procent zich gewaagder uitdost op een festival dan in het dagelijkse leven met bijvoorbeeld een crop top of korte jeansshort. Net geen drie op tien dames vindt een uitdagende kledingstijl met blote buik, benen en veel decolleté zelfs helemaal oké. Bijna de helft van de vrouwen is er ook van overtuigd dat mannen een uitdagende festivallook aantrekkelijk vinden. Maar ruim 60 procent van de mannen ziet het toch liever wat subtieler.

Geen mannendecolleté

De ‘festival-fashion’ afknappers bij de mannen zijn met overtuiging de marcel met mannendecolleté (39 procent), het strikje (20 procent) en de opgerolde skinny broek (16 procent). Bij vrouwen wordt vooral de flared jeans of broek met olifantenpijpen op veel boegeroep onthaald (35 procent).

Jeansshort en body jewels

De jeansshort wordt door 54 procent van de vrouwen als dé alltime festival basic verkozen. Het meest ‘fashionable festival item’ is de high waist jeansshort (26 procent). Gevolgd door de maxi-dress op de tweede plaats (19 procent) en de crop top en het doorkijkbloesje op de derde plaats (11 procent). In de categorie ‘hotste’ festival-accessoires komen body jewels of plakjuwelen (26 procent) en biker boots (21 procent) als winnaars uit de bus. Meer info over het festival Hype-O-Dream op zaterdag 13 juli vind je op https://www.hype-o-dream.be.