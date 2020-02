Man terecht voor aangebrande berichtjes, videochats en handtastelijkheden LSI

04 februari 2020

14u21

Bron: LSI 0 Waregem Een 51-jarige man uit Waregem gaf op de rechtbank in Kortrijk toe dat hij fout was door aangebrande sms’jes en videochats te sturen naar een minderjarige jongen. De openbare aanklager vroeg een celstraf van 18 maanden maar vooral begeleiding van de man.

Op 23 maart 2019 diende de moeder van de jongen klacht in. Een kennis van de familie had naar haar minderjarige zoon seksueel getinte sms’jes gestuurd en tijdens videochats zijn geslachtsdeel getoond. De man ging af en toe ook zwemmen met de jongen en tijdens die zwempartijtjes was het ook tot oneerbare voorstellen en handtastelijkheden gekomen. “Ik was een beetje verliefd”, gaf J.V. tijdens zijn verhoren toe. De man is gehuwd en heeft zelf een zoon maar beseft dat hij volledig fout zat. Hij volgt therapie en is bereid die verder te volgen en uit de buurt van minderjarigen te blijven. Vonnis op 3 maart.