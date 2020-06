Man tapt waterleiding af om eigen regenput te vullen VHS

06 juni 2020

Merkwaardige betrapping, afgelopen week in de Waregemse regio. Een nachtpatrouille van de politiezone Mira merkte dat er een standpijp was gemonteerd op de waterleiding. De standpijp was verbonden met een brandslang en die leidde dan weer naar… een regenput aan een woning vlakbij. De bewoner bleek zijn regenput aan het vullen met water van de openbare leiding, eigendom van de Watergroep. Waarom hij dat ’s nachts deed, ligt voor de hand. Dergelijke praktijken zijn uiteraard verboden. Dat het bovendien gebeurt in tijden van waterschaarste, doet wenkbrauwen fronsen. De man zal de rekening gepresenteerd krijgen, mogelijk komt ook nog een gerechtelijk staartje aan de zaak.