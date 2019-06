Man steelt handtas van doof slachtoffer, politie plukt hem even later van perron Hans Verbeke

27 juni 2019

16u30 0 Waregem Een handtasdief die donderdagvoormiddag toesloeg in de buurt van het station van Waregem, is dankzij camerabeelden en een efficiënte speurtocht van de politie snel bij de lurven gevat. De man overviel Francine Vermeeren, een dove vrouw van 68. Zij kwam er met de schrik vanaf maar is wel diep onder de indruk. Toen de 24-jarige dader gearresteerd werd, had hij het geld uit haar handtas nog bij zich.

Francine Vermeeren bekomt in haar flat van het nare avontuur dat ze donderdagvoormiddag meemaakte. “Mijn vrouw was te voet naar de Colruyt geweest”, doet echtgenoot Dirk Buyck (67) het verhaal. “Het was rond tien uur. Op de terugweg werd ze ingehaald door een jonge kerel op een witte fiets. Ze sloeg er weinig acht op. Maar wat verderop stond diezelfde gast te bellen. Francine zag er niks kwaads in en wandelde verder. Maar even later werd ze door die kerel aangesproken, hij leek iets te willen tonen op zijn smartphone. Omdat ze hem nauwelijks begreep, ging ze een stapje dichter. Mijn vrouw dacht dat hij de weg wou vragen. Maar plots gaf de dader haar een duw. Francine duwde terug maar was niet opgewassen tegen die jonge kerel. Hij rukte haar handtas los en ging te voet op de vlucht. Zijn fiets liet hij achter.”

Snelle politieactie

Francine schreeuwde het uit toen ze beroofd werd en dat trok de aandacht van enkele mensen in de buurt. Eén van hen was Wim Rogé, medezaakvoerder van iDocta, een bedrijf dat gevestigd is op de hoek van de Roger Vansteenbruggestraat en de Armand De Rorestraat, waar Dirk en Francine wonen. “Een bewakingscamera van zijn bedrijf registreerde de overval”, weet Dirk. “Zo was er ook snel een duidelijke persoonsbeschrijving van de dader. De politie verspreidde bliksemsnel zijn signalement en een foto, waarop een aantal ploegen onmiddellijk naar de dief op zoek gingen. Kort nadien kwam al het bericht dat de man gevat was, op het perron van het station.”

Handtas weggegooid

De dader had de gestolen handtas vlak na de feiten al weggegooid. “Alle persoonlijke documenten van mijn echtgenote, zoals haar identiteitskaart, staken er nog in”, zegt Dirk. “Maar het geld, zo’n 300 euro, was eruit. Dat is jammer maar we hopen het nog terug te krijgen.” De wens van het echtpaar kwam uit. Toen de handtasdief gevat werd, had hij het gestolen geld nog bij zich. Tijdens zijn verhoor bekende de 24-jarige man, die geen onbekende is voor het gerecht, de feiten. Hij zal zich binnenkort voor de rechter moeten verantwoorden.