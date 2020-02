Man speelt boodschapper voor vriendin die verdovende middelen niet kan laten VHS

05 februari 2020

10u53 0 Waregem Een koppel dat samen maandelijks tot 2.000 euro spendeerde aan drugs - vooral de vrouw is zwaarverslaafd - riskeert acht maanden cel en een fikse boete. De advocaat van de man vraagt mildheid. “Mijn cliënt probeerde haar gebruik zoveel mogelijk te beperken maar ging daardoor ook over de schreef.”

Y.D. (55) uit Kruisem en C.V. (39) uit Waregem waren ooit een goed koppel maar op een bepaald moment waren er vermoedens van een verontrustende situatie. Er was sprake van intrafamiliaal geweld. D. werd voorgeleid en vrijgelaten onder voorwaarden. Tijdens het onderzoek bleek echter dat zijn partner C. wekelijks zo’n 5 gram cocaïne gebruikte. De vrouw vermengde de verdovende middelen met ammoniak.

Compromis om probleem in te dijken

Volgens D. leidde het druggebruik van zijn partner tot hevige discussies. “Hij drong er op aan dat ze zich zou laten behandelen maar het kwam er niet van”, zegt zijn advocaat. “De vrouw kon de drugs simpelweg niet laten. D. besefte het hopeloze van de zaak en stelde daarom een compromis voor: ze kon thuis blijven gebruiken, voor een beperkt bedrag per week.” D. is overigens ook geen onbeschreven blad als het op drugs aankomt. Er is sprake van cocaïnegebruik, in het begin eerder recreatief maar later intensiever en bijgevolg ook problematischer. Het koppel spendeerde met gemak elke maand tot 2.000 euro aan verdovende middelen.

Twee dagen weg om drugs te kopen

“Mijn cliënt had het beste voor met zijn partner”, zegt de advocaat van de man. “Om haar druggebruik te kanaliseren, besloot hij de verdovende middelen zelf te gaan kopen in het Citadelpark in Gent. Toen zijn partner dat voordien deed, stond er geen rem op en bleef ze soms twee dagen weg. Ik pleit voor mildheid omdat hij geprobeerd heeft het probleem bij z’n vrouw in goede banen te leiden en op die manier vermeed dat het nog erger werd.” Het openbaar ministerie vordert voor beiden acht maanden cel en een boete van 1.000 euro. Vonnis op 2 maart.