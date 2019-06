Man scheldt kinderen racistisch de huid vol tijdens burenruzie Alexander Haezebrouck

16 juni 2019

17u29 0 Waregem Tijdens een burenruzie in de Geraniumlaan in Waregem heeft een man erg racistisch uitgehaald naar de kinderen van zijn buren. “Negers, ge stinkt, ga terug naar jullie land!” roept de man hen een niet mis te verstande boodschap toe. Dat is te zien in een filmpje op sociale media. De slachtoffers hebben ondertussen een klacht ingediend.

De feiten dateren van vrijdagavond. “Mijn 14-jarige zus was in de tuin aan het spelen toen ze zag dat de buurman als het ware aan het plassen was in de tuin in de richting van onze tuin”, vertelt Ismail die zelf niet thuis was. “Ze heeft hem daarop aangesproken waarna de discussie aan de voorkant van de woning escaleerde. Mijn broertje van 11 moeide zich niet met de discussie maar haalde wel zijn gsm boven en filmde het gebeuren.” Op het filmpje is te zien en te horen hoe de buurman erg racistisch uithaalt naar zijn buren. “Negers, ge stinkt, ga terug naar jullie land!”, klinkt het. “De jongeren in de buurt hebben wel vaker problemen met deze man. Deze keer ging het er wel los over, dit kunnen we niet zomaar laten passeren. We hebben hem al gezegd dat als er problemen zijn met de kinderen, hij dat gerust kan komen zeggen. Alleen doet hij dat nooit. Toen ik het filmpje zag en gehoord had wat er was gebeurd, ben ik gaan aanbellen om zijn versie van de feiten te horen. Maar ook deze keer wou hij niet met mij praten.” De slachtoffers dienden ondertussen een klacht in bij de politie. “Ik word zelf zelden geconfronteerd met racisme en als het gebeurt laat ik het over mij heen gaan. Maar dit was tegen mijn minderjarige broer en zus. Gelukkig kunnen ook de feiten plaatsen. Ik ga ook contact opnemen met het interfederaal gelijkekansencentrum Unia.”