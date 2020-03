Man ontdekt dat vrouw SM-relatie heeft met buurman en ontsteekt in woede: rechter geeft hem opschorting voor partnergeweld LSI

17 maart 2020

12u32

Bron: LSI 12 Waregem Een 32-jarige man uit Waregem heeft van de rechter in Kortrijk de gunst van de opschorting gekregen nadat hij in augustus 2019 zijn partner sloeg, wurgde en met een plastic mes bedreigde. De rechter toonde enigszins begrip voor de man, die net had ontdekt dat zijn partner een SM-relatie had met de buurman en hierdoor zijn kalmte verloor.

Volgens de openbare aanklager kwam het niet alleen op die dag, maar ook al eerder tot partnergeweld in het gezin uit Waregem. Telkens waren de twee kinderen van 5 en 7 jaar in de buurt. Klachten werden niet ingediend, tot de vrouw een geluidsopname kon maken van een nieuwe slaande ruzie. De man dreigde met een familiedrama, terwijl op de achtergrond de kinderen aan het huilen waren.

Alcoholverslaving

Volgens de openbare aanklager kampt Giovanni D. met een alcoholverslaving en ook met financiële en psychische problemen. “Na een week op de baan als internationaal vrachtwagenchauffeur kwam ik telkens in een smerig huis thuis. Toen ik ook nog ontdekte dat ze een SM-relatie had met een buurman, viel mijn wereld in duigen”, sprak D. dit tegen. Hij vroeg op basis van onweerstaanbare dwang (art. 71) de vrijspraak, maar daar ging de rechter niet op in. Opschorting van straf betekent dat hij schuldig bevonden wordt, maar geen straf krijgt.