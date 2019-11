Man en vrouw gaan mekaar te lijf met mes: beiden aangehouden AHK

07 november 2019

08u03 0 Waregem Een koppel vijftigers uit Beveren-Leie zit in de cel na zwaar intrafamiliaal geweld in hun woning langs de Schoolstraat in Beveren-Leie. Beiden gingen elkaar te lijf met een mes. Vooral de man raakte ernstig gewond en vocht een tijdje voor zijn leven. Beiden zitten ondertussen in de cel voor poging doodslag.

De feiten dateren van 23 oktober maar raakten nu pas bekend. Het koppel kreeg die avond zware ruzie omstreeks 23.30 uur. “Het koppel kreeg ruzie, daarbij plantte de vrouw een mes in de rug van haar partner”, zegt Tom Janssens van het Kortrijks parket. “De man was een tijdlang in levensgevaar, maar is ondertussen aan de beter hand. Ook de vrouw raakte ernstig gewond en kreeg een messteek in de hals.” Beiden zijn ondertussen ontslaan uit het ziekenhuis en zijn ondertussen aangehouden voor poging doodslag. Hoe de feiten precies tot stand kwamen en waarom het koppel zo’n hevige ruzie had, is nog niet duidelijk.