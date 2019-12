Man (59) terecht voor aanranding toenmalige stiefdochter (13): “sliep met schaar onder kussen uit schrik” LSI

Bron: LSI 0 Waregem Er hangt een 59-jarige man uit Waregem een celstraf van 18 maanden en een boete van 4.000 euro boven het hoofd voor aanranding en belaging van zijn toenmalige 13-jarige stiefdochter. Uit schrik voor haar stiefvader sliep het meisje met een schaar onder haar kussen. “Ik heb nooit seksuele bedoelingen met haar gehad”, aldus de Waregemnaar.

De man woonde ruim tien jaar samen met de moeder van het meisje. Maar volgens het openbaar ministerie overschreed Freddy D. in de omgang met zijn stiefdochter grenzen. “Hij liep naakt rond, keek porno terwijl ze in de buurt was, raakte haar aan billen en poep aan en vroeg het meisje tot twee maal toe zijn geslachtsdeel aan te raken”, aldus de openbare aanklager. Op een dag reed het meisje met haar fiets thuis weg naar een tante. “Ik was me van geen kwaad bewust”, aldus D. “Ik wist niet dat ze zo angstig was. Ik had geen pedofiele neigingen of seksuele bedoelingen.” Hij schreef een briefje waarin hij beloofde dat ‘het niet meer zou gebeuren’. Toch vroeg hij de vrijspraak.

De moeder van het meisje verbrak de relatie toen ze van de aanklachten hoorde. Ze vroeg samen met de vader van het meisje een schadevergoeding. Vonnis op 7 januari.