Man (53) voor rechter na slaan ex Alexander Haezebrouck

23 december 2019

16u45 0 Waregem Een 53-jarige man uit Waregem moest zich maandagmorgen verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk omdat hij zijn ex-vriendin tijdens en ook na hun relatie verschillende keren heeft geslagen. De man riskeert een gevangenisstraf van 12 maanden.

De 53-jarige man had gedurende acht maanden een relatie met het slachtoffer. Tijdens de relatie was F. V. vaak erg agressief, zeker wanneer hij gedronken had. Hij sloeg het slachtoffer meermaals en bleef haar ook na het stopzetten van hun relatie opzoeken. Zo dook hij eens op aan haar appartement en kraakte hij haar pink over. “Ik kam mijn auto ophalen en griste de sleutels uit haar handen toen ze die niet wou geven”, zei de man. “In die grijpbeweging raakte haar pink geklemd.” In januari dit jaar stak de man nog drie liefdesbrieven onder de deur van zijn ex om te proberen de relatie te redden, maar hij kreeg de deur tegen zijn neus. Naast de gevangenisstraf riskeert hij ook nog een geldboete van 800 euro. Vonnis op 27 januari.