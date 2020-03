Maatschappelijke assistenten en psychologen in triagecentra Kortrijk, Waregem en Menen Pieterjan Neirynck

19 maart 2020

19 maart 2020

De triagecentra voor mogelijke coronapatiënten in Kortrijk, Waregem en Menen krijgen uitbreiding. Naast medisch personeel zullen er binnenkort ook maatschappelijke assistenten en psychologen aanwezig zijn.

Om de ziekenhuizen minder te belasten, zetten verschillende gemeenten een triagecentrum op poten. Daar komen patiënten aan die doorverwezen werden door hun eigen huisarts. Het medisch personeel in het triagecentrum beslist dan of de patiënt naar het ziekenhuis moet. “We moeten ervoor zorgen dat we voorbereid zijn op de grote toestroom van patiënten, maar het blijft belangrijk dat iedereen de richtlijnen opvolgt, om Italiaanse toestanden te vermijden”, zegt schepen Joost Kerkhove (CD&V), bevoegd voor Zorg en Preventie. “Met de aanwezigheid van maatschappelijke assistenten en psychologen creëren we een goed uitgerust triagecentrum.” Het blijft wel nog altijd de bedoeling dat mensen niet zelf naar het centrum trekken, dat mag enkel op bevel van de dokter.