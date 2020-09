Maar één extra positieve test: aantal besmette Summer Bash-jongeren strandt uiteindelijk op 47 Hans Verbeke

17 september 2020

15u11 2 Waregem Nu de resultaten van alle testen gekend zijn, blijkt dat uiteindelijk 42 jongeren die de voorbije weken met de organisatie Nu de resultaten van alle testen gekend zijn, blijkt dat uiteindelijk 42 jongeren die de voorbije weken met de organisatie Summer Bash Jongerenreizen naar Portugal trokken, daar besmet raakten met Covid-19. Dertig van hen zijn West-Vlamingen. “De situatie lijkt te stabiliseren”, zegt gouverneur Carl Decaluwé.

Summer Bash wachtte woensdag nog op de resultaten van de vier laatste testen die afgenomen werden van jongeren die met de organisatie naar het Portugese Albufeira reisden. Daaruit is nog één extra besmetting gekomen, zo blijkt donderdag. “Dat brengt het aantal positieve gevallen op 47", zegt woordvoerder Jordy S’Jongers. “Het aantal is de jongste dagen nog licht toegenomen omdat enkele jongeren die eerst negatief hebben getest uiteindelijk ook positief bleken. Meer dan de helft van de besmette jongeren, 31 om precies te zijn, komen uit West-Vlaanderen. De rest woont in andere, hoofdzakelijk Vlaamse provincies, waar geen concentraties van Albufeira-besmettingen genoteerd werden zoals dat in Waregem en Tielt wel het geval is. Alleen in Limburg hebben we geen besmette jongeren van onze organisatie.”

Op volle toeren

West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé werd donderdag gebrieft over een totaal van 78 besmette jongeren in zijn provincie. Rekening houdend met de 31 positieven van Summer Bash, betekent dat bijna 50 besmette jongeren die op eigen houtje naar Albufeira reisden. “Maar die aantallen zijn niet de hoofdzaak”, zegt Decaluwé. “Veel belangrijker is, dat de contacttracing op volle toeren draait en er alles aan gedaan wordt om bijkomende besmettingen door Albufeira-reizigers in ons land worden vermeden. Daarom ook nog eens onze oproep aan hen: laat je testen, ga in quarantaine als dat moet. Bescherm de mensen om je heen”, besluit Decaluwé.