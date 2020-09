Maand rijverbod en boete na achtervolging aan 120 kilometer per uur in Waregem LSI

04 september 2020

12u41

Bron: LSI 0 Waregem Een 22-jarige automobilist uit Wielsbeke moet zijn auto een maand langs de kant laten staan en een boete van zo’n 1.000 euro betalen. Dat besliste de politierechter in Kortrijk.

Op 8 december 2019 wou de politie S.A. controleren maar de jongeman had daar geen zin in en duwde wat harder op het gaspedaal. Het kwam tot een achtervolging met 120 kilometer per uur in de bebouwde kom van Sint-Eloois-Vijve (Waregem) waarbij ook stopborden werden genegeerd. Toen hij toch langs de kant gezet kon worden, bleek hij positief te testen op cannabis. Voor de student marketing was het wel de eerste overtreding ooit.