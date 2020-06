Lunchbar Mellon brengt leven in de brouwerij op gloednieuwe locatie Pieterjan Neirynck

08 juni 2020

10u07 5 Waregem Voor Wendy Vandendriessche (35) is de heropstart van de horeca extra spannend. Vorige week verhuisde ze haar Lunchbar Mellon van winkelcentrum Het Pand naar de Zuiderpromenade. Maandagmorgen ging de zaak open op de nieuwe locatie. “Heb ik stress? Absoluut, maar het zijn gezonde zenuwen”, zegt ze.

De verhuis stond al een tijdje op de planning, en daar heeft de coronacrisis voor één keer niks mee te maken. De grote renovatiewerken aan winkelcentrum Het Pand waren de aanleiding. “Ik had er geen zin in om tijdelijk naar een container te verhuizen en daarna terug te keren naar Het Pand”, vertelt ze. Hoewel de Zuiderpromenade soms een wat doodse aanblik geeft, vindt Wendy dit “een toplocatie”. “Het is een autovrije promenade, dus er is geen kans op wegenwerken. Ik heb er een ruim en zonnig terras én onder de grond een gigantische parking, die dan nog één uur gratis is”, noemt ze alle troeven.

Takeaway

Maandagmorgen betekende de grote vuurdoop voor Wendy en haar personeelsleden. Niet enkel de menukaart, maar ook het aantal zitplaatsen is fors uitgebreid. Naast lunch kan je bij Mellon nu ook ontbijt, brunch en koffie met zoetigheden krijgen. “Vroeger had ik plaats voor 32 klanten. Nu kunnen er binnen 80 mensen zitten, op het terras zijn er nog eens 90 zitplaatsen.” Afhalen van broodjes, soep, gerechten en koffie is ook een optie. “Tijdens de lockdown heeft de takeaway goed gedraaid. We blijven die mogelijkheid ook op de nieuwe locatie aanbieden. Maar vooral gaan we wat leven in de brouwerij brengen op de Zuiderpromenade”, klinkt het enthousiast.