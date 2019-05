Lopen om Nepalezen beter leven te geven Peter Lanssens

31 mei 2019

11u49 3 Waregem Loopclub De Vetrolletjes houdt op zondag 2 juni een ‘fun run for Nepal’. De opbrengst gaat naar projecten om Nepalezen een beter leven te geven.

Hein Decabooter trekt in september met vijftien vrijwilligers naar het Aziatische land, onder de vleugels van Wereldsolidariteit West-Vlaanderen. Om er Nepalezen te helpen bij het bekomen van rechten op onder meer huisvesting en pensioen. En om er projecten uit te rollen op het vlak van vorming en opleiding van Nepalezen als werknemers. Je kiest tijdens de ‘fun run for Nepal’ tussen 5 of 15 kilometer. Lopers nemen om 8.30 uur de bus aan Sportkaffee Leiestadion in Desselgem. De bus brengt iedereen naar een geheime vertrekplaats. Waarna je via een uitgepijld parcours terug naar Desselgem loopt of wandelt. Deelnemers krijgen halfweg een drankje. Achteraf geniet je van een lekkere verrassing. Deelnemen kost 10 euro. Inschrijven: loopclubvetrolletjes@gmail.com.