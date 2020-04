Lockdownfeestje in appartement SV Zulte Waregem: twee personen naar ziekenhuis met overdosis Alexander Haezebrouck Hans Verbeke Pieterjan Neirynck

05 april 2020

08u39 88 Waregem In de Stormestraat in Waregem is vrijdagnamiddag een lockdownfeestje in een flat stilgelegd. Het appartement wordt gehuurd door SV Zulte Waregem, maar de voetbalclub laat weten dat er geen spelers betrokken waren. Wel werden er twee aanwezigen met een overdosis drugs naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen mocht het ziekenhuis alweer verlaten.

Er bevonden zich op het moment van de feiten drie personen op het appartement, twee van hen werden plots onwel. De brandweer moest ter plaatse komen om een deur te openen om bij de slachtoffers te kunnen. Ze werden overgebracht naar het ziekenhuis met een overdosis drugs. “Eén van hen verkeerde een tijdje in levensgevaar, maar dat is ondertussen geweken", zegt Hanne Demedts van het Kortrijks parket. “De tweede mocht het ziekenhuis intussen alweer verlaten.” De politie nam de derde aanwezige mee naar het commissariaat om een verklaring af te leggen. Die persoon werd na zijn verklaring niet aangehouden. Het was een persoon die niet aanwezig was op het feestje die de hulpdiensten verwittigde. Hij werd door de derde aanwezige verwittigd van wat er aan de hand was. De politie maakte een pv op voor de inbreuken tegen de drugwetgeving en inbreuken tegen de coronamaatregelen.

In een mededeling laat Essevee weten dat het appartement inderdaad ter beschikking staat van de spelers. “Maar de club wenst met klem te ontkrachten dat er spelers betrokken waren bij het incident”, staat er. “Het appartement stond sinds nieuwjaar leeg en het is voor de club dan ook onduidelijk wat er is gebeurd en wie erbij betrokken was.” Zulte Waregem zegt zelf ook te onderzoeken wat er vrijdag precies gebeurd is in het appartement.

Naar verluidt was Cameron Humphreys (21) de laatste bewoner van het appartement. De Britse centrale verdediger kwam aan het begin van het seizoen over van Manchester City.