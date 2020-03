Lions Club Waregem zet winnaars Vredesposterwedstrijd in de bloemetjes Pieterjan Neirynck

08 maart 2020

15u23 0 Waregem In bezoekerscentrum Hippo.War maakte Lions Club Waregem zondagmorgen de winnaars van de Vredesposterwedstrijd bekend. De 17 winnaars kregen ook allemaal de titel ‘Ambassadeur van de vrede’ van de stad Waregem. Meer dan 300 Waregemse leerlingen namen deel aan de jaarlijkse tekenwedstrijd.

De Vredesposterwedstrijd is een internationale wedstrijd die al sinds 1988 in 75 landen georganiseerd wordt. Drie jaar geleden startte ook de Waregemse Lion Club, die 43 leden telt, een lokale competitie. Waar vroeger enkel de scholen uit het centrum van Waregem betrokken waren, is de wedstrijd nu opengesteld tot alle Waregemse scholen. Vrije basisschool Keukeldam, vrije basisschool Desselgem, stedelijke basisschool Talentensprong, stedelijke basisschool Torenhof, Heilig-Hartcollege, stedelijke basisschool Guido Gezelle, leefschool Het Biezebos, stedelijke basisschool Beveren-Leie en stedelijke basischool Sint-Eloois-Vijve kozen ervoor om deel te nemen.

Een jury koos uit iedere klas de mooiste tekening. In totaal zijn er dus 17 winnaars. Hun tekeningen stromen nu door naar de wedstrijd voor Oost- en West-Vlaanderen. “Als ze ook daar doorstoten, kunnen ze nog de nationale en internationale prijs binnenhalen. En misschien hangt er dan binnenkort een Waregemse tekening bij de Verenigde Naties in New York”, knipoogt Lions-lid Frederic Clais. Nog dit: iedereen die de tekeningen kwam bewonderen in het bezoekerscentrum, mocht ook een persoonlijke favoriet aanduiden voor de publieksprijs. Uiteindelijk sleepte Babette Vaernewyck uit de stedelijke basisschool Guido Gezelle die prijs binnen.