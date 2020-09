Lek in waterleiding zet Broekstraat onder water AHK & PNW

22 september 2020

15u40 0 Waregem In de Broekstraat in Waregem ontstond dinsdagmorgen vroeg een lek in de waterleiding. Al snel stond de straat volledig onder water. Omdat het lek vinden geen makkelijke opdracht was, werd de straat afgesloten voor het verkeer.

“Een passant merkte ‘s ochtends op dat een deel van de straat onder water stond en verwittigde een bewoner die hij kende”, vertelt een buurtbewoner. “Dat was omstreeks 4.30 uur. Ook aan onze deur werd er geklopt. Drie huizen hebben last van water in hun kelders. Ook bij ons liep water binnen, maar gelukkig niet zoveel.” De brandweer werd er al snel bijgehaald. Maar meer dan zandzakjes uitdelen konden ze niet doen. Het water steeg op vanuit de grond en zette zo de straat onder water. De Watergroep ging ter plaatse om het lek te zoeken. De straat werd afgezet, waardoor het verkeer even niet kon passeren in de Broekstraat en de bewoners een tijd zonder stromend water zaten.