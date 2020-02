Leiedal wil meer groene voortuinen: “Burgers dragen ook verantwoordelijkheid” Pieterjan Neirynck

27 februari 2020

08u55 0 Waregem Twaalf gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen starten samen met Intercommunale Leiedal een participatietraject op rond ontharding. Inwoners kunnen stukken publieke ruimte aanduiden als potentiële plekjes om groener te maken. Burgers die daarbij zelf de handen uit de mouwen steken, kunnen een waardebon winnen. “Het heeft meer impact op het klimaat dan je zou denken”, klinkt het.

In de strijd tegen de klimaatopwarming willen de lokale besturen van Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem nu ook de burgers inschakelen. “Vlaanderen kent een verhardingsgraad van 14 procent, maar in onze regio is gemiddeld 21 procent van de oppervlakte verhard. En in sommige gemeenten durft dat percentage oplopen tot 30 procent. We kunnen dus alle hulp gebruiken”, stelt Leiedal-voorzitter en Kortrijks schepen Wout Maddens (Open VLD). Te veel verharding leidt onder meer tot overstromingen bij zware regenval en watertekort bij langdurige droogte.

20 waardebonnen

Het participatieproject richt zich in de eerste plaats op voortuinen van burgers. “Private tuinen maken ongeveer 10 procent uit van het totale ruimtebeslag. Dat betekent dat burgers zelf ook heel wat verantwoordelijkheid hebben”, zegt Merel Goossens van Leiedal. De intercommunale roept iedereen op om, voor 17 april, de eigen voortuin in te dienen als onthardingsproject. Zo’n 20 individuele projecten worden beloond met een waardebon voor duurzaam en streekeigen plantgoed. “En we moedigen ook volledige straten aan om de handen in elkaar te slaan, want het project met de meeste voortuinen in één straat krijgt een extra beloning.”

Verder kunnen inwoners suggesties doen aan de lokale besturen op bepaalde openbare plekken aan te pakken. Via een digitale tool kunnen burgers bijvoorbeeld pleinen, straathoeken of braakliggende gronden aanduiden die als te hard of te grijs worden ervaren. “We geven die locaties dan door aan de steden en gemeenten. Ze zijn niet verplicht om er verder mee aan de slag te gaan, maar het kan natuurlijk voor nieuwe inzichten zorgen.”

Uitbreiding stadionvijvers

Het project werd woensdagmiddag officieel voorgesteld in de vroegere Schakelstraat in Waregem, waar momenteel onthardingswerken aan de gang zijn. Aan woonzorgcentrum De Meers komt een nieuwe groenzone van 4.1000 vierkante meter. “Sinds de aanleg van de Zuidboulevard, met een nieuwe toegangsweg, is de Schakelstraat grotendeels overbodig geworden. We creëren daarom een uitbreiding op de groene long rond de stadionvijvers. Met 50 nieuwe bomen wordt dit een natuurlijke verbinding tussen de randparkings en het centrum”, vertelt Kristof Chanterie, schepen van Omgeving (CD&V). De werken kosten 1 miljoen euro en moeten tegen mei klaar zijn.