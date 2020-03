Leerkrachten Sint-Paulusschool gooien zich op productie van mondmaskers: tot wel 6.000 stuks Pieterjan Neirynck

26 maart 2020

19u47 20 Waregem De leerkrachten van de Sint-Paulusschool zetten niet alleen volop in op afstandsonderwijs, nu het coronavirus hen thuis houdt, maar gaan ook voluit voor sociaal engagement. Zo maken leerlingen en leerkrachten van campus Hemelvaart mondmaskers voor onder andere rusthuizen en thuisverpleegkundigen en startten de leerkrachten van campus VTI de productie van face shields op. “Een kleine moeite voor onze helden in de vuurlinie.”

Op campus Hemelvaart is het initiatief ontstaan bij de mode-afdeling. De vijf vakleerkrachten begonnen met het maken van mondmaskers omdat ze zich voor de leerlingen én de maatschappij wilden inzetten. “Ze zijn zelf wat beginnen rondbellen en hebben op die manier mensen gevonden die we ermee kunnen helpen: de slager, de buurtwinkel, ...”, vertelt woordvoerster Karen Decock. “Niet alleen is het een goede manier om het vak in de kijker te zetten, ook halen we er zelf veel voldoening uit. Er zijn zelfs enkele leerlingen die vrijwillig aansluiten.”

Intussen hebben verschillende thuisverpleegsters en huisartsen uit de regio rond Oostrozebeke, Hulste, Waregem en Roeselare al mondmaskers gekregen. “Zij belden ons zelf op en wilden graag de onze gebruiken, in afwachting van de levering van medische.” Ook het ziekenhuis van Waregem en bedrijf Unilin uit Wielsbeke kregen er al een aantal. “In het ziekenhuis worden de mondmaskers eerst gesteriliseerd, maar zelf vragen we aan iedereen om voor gebruik het textiel even op 60 graden te wassen”, zegt Karen nog. Volgens de leerkracht loopt de totale productie binnen de school op tot 3.000 stuks.

Gulle schenker

Tegelijkertijd startte campus VTI met het produceren van face shields. Dat zijn stevige maskers in plastic, die het volledige gezicht beschermen. “Het mooie is dat niet alleen de technische leerkrachten hierin betrokken zijn, maar dat ook de leerkrachten van de algemene vakken een handje toesteken”, vertelt directeur Joachim Archie. In totaal zal de campus zo’n 3.000 face shields produceren voor rusthuiskoepel Curando, het Wit-Gele Kruis en het ziekenhuis van Ronse. De benodigde materialen kreeg de campus gratis van producent Exolon uit Tielt en enkele andere gulle schenkers.