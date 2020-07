Leerkrachten Sint-Paulusschool campus College trotseren regen om zesdejaars uit te zwaaien Pieterjan Neirynck

01 juli 2020

14u21 0 Waregem Op de laatste schooldag van een bizar schooljaar mochten de zesdejaars van de Sint-Paulusschool campus College in Waregem hun diploma ophalen. Alle 276 leerlingen werden daarbij getrakteerd op een applaus door de leerkrachten, die de regen trotseerden om een erehaag te vormen.

De proclamatie van de zesdejaars vond dinsdagavond op verschillende plaatsen in de middelbare school plaats. “Onze leerlingen kregen een proclamatie per klasbubbel, met hun ouders en hun klastitularis, die het gebeuren in goede leidde”, vertelt leerkracht Tijs Neirynck. “De plechtigheid werd opgevrolijkt met videoboodschappen, fotomontages en opgenomen muziek van medeleerlingen.”

Afstudeerdoos

Een receptie achteraf kon niet, maar er was wel een fijne verrassing. “Iedereen kreeg een feestelijke afstudeerdoos met leuke, gepersonaliseerde gadgets die hen doen herinneren aan hun tijd op het College. Er zat bijvoorbeeld een t-shirt met een afbeelding van een afstudeermannetje in, een ludieke knipoog naar de coronacrisis.” De tekening is van de hand van het Gentse ontwerpbureau Studio Muts.

Verkeersvrij

Bij het buitenkomen van de school hadden meer dan dertig leerkrachten een erehaag gevormd om de laatstejaars definitief uit te zwaaien. De Processiestraat, die de Sint-Paulusschool campus College in twee verdeelt, was voor de gelegenheid verkeersvrij gemaakt. “De eerste leerkrachten stonden er al een kwartier voor aanvang, toen de leerlingen en ouders aankwamen. Het was vooral de bedoeling om na de proclamatie, die van 19 tot 20 uur duurde, een coronaproof afscheid te voorzien.”