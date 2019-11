Leden Jeugdhuis Jakkedoe nemen intrek in nieuwbouw JME

29 november 2019

20u20 0 Waregem Het nieuwe jeugdhuis Jakkedoe is vrijdagavond feestelijk geopend. De stad investeerde 700.000 euro in een geluidsdichte nieuwbouw naast de stedelijke basisschool in de Pompoenstraat.

“De verhuis van het jeugdhuis is de eerste stap in de dorpskernvernieuwing van Desselgem”, vertelt schepen Jo Neirynck (CD&V). “Het jeugdhuis zat tot nu in een oud pand in de Nieuwstraat, dat eigenlijk helemaal niet meer voldeed aan de hedendaagse normen. Door voor het jeugdhuis een nieuwbouw te realiseren -ook in het centrum, omwille van sociale controle-, kunnen in de Nieuwstraat de gebouwen vanaf de pastorie tot en met het jeugdhuis plaats maken voor onder meer 15 flats. Er is een kandidaat-promotor gevonden, maar de procedure loopt nog. Het is dus nog even wachten vooraleer we daar over kunnen communiceren.”

Het nieuwe jeugdhuis is vooral een functioneel pand geworden, zegt Neirynck. “Er zijn drie repetitielokalen, een ruime berging met een grote koelcel, een gezellige bar, een werkplek voor beroepskrachten, een vergaderzaal, enz. Vooraan komt er ook een winkel: Den Bazaar. Creatieve jonge ondernemers kunnen er de spullen verkopen die ze zelf hebben gemaakt. Ook producten van de Wereldwinkel worden er verkocht. Zowel vrijwilligers van de Wereldwinkel als die creatieve jongeren zullen om beurten de winkel open houden, wat ervoor zorgt dat die wel ruime openingsuren zal hebben. Een win-win.”