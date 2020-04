Lea (81) overleden aan corona: “Een week geleden zag mama er nog stralend uit, nu maar hopen dat papa niet ziek wordt” Hans Verbeke

08 april 2020

20u09 8 Waregem “Een week geleden kregen we foto’s toegestuurd vanuit het rusthuis en toen zag ze er nog stralend uit, maar zaterdag had mama net geen veertig graden koorts. Maandagavond is ze overleden.” De familie van Lea Vanacker blijft verslagen achter.

De uitbraak van corona in De Meers slaat diepe wonden in de regio Waregem. Veel overlijdens, tientallen besmettingen, ook bij het personeel. Zieke bewoners worden overgebracht naar de derde en vierde verdieping, die het zwaarst getroffen zijn. Lea Vanacker, net 81 geworden op 19 januari, raakte ook besmet. “Stilletjes hoopten we dat ze zou genezen”, zegt dochter Carine. “Maar het heeft niet mogen zijn.”

Het gevreesde telefoontje

Nochtans zag het er eerst niet slecht uit voor de kranige dame. “We mochten al een tijdje niet meer op bezoek, maar nu en dan stuurde het personeel enkele foto’s door”, vertelt Carine. “Een week geleden zag mama er nog bijzonder goed uit. Op de foto die we zaterdag kregen, keek ze zorgelijk. Mama had toen net geen veertig graden koorts. Maandagavond kwam dan het telefoontje waarvoor we gevreesd hadden.”

Drie weken geleden zag papa mama voor het laatst. Afscheid nemen van haar is onmogelijk. Ook dat is een harde noot om te kraken Dochter Carine Wullens

Carine en haar broer Rudy kregen toestemming om hun overleden moeder nog even te zien. “Goed ingepakt en beschermd mochten we haar kamer in. Even rond het bed lopen, haar zeker niet aanraken. Twee minuten later waren we weer buiten. Toch ben ik dankbaar voor dat moment.”

Zorgen voor papa

Lea Vanacker verbleef op de afdeling van bewoners met dementie. Haar man Pierre Wullens (84) woont nog zelfstandig in hun huis. “Drie weken geleden zag hij mama voor het laatst”, zucht Carine. “Afscheid nemen van haar is onmogelijk. Ook dat is een harde noot om te kraken. We zullen proberen goed voor hem te zorgen, al moet dat voorlopig ook van op een afstand. We hopen dat hij gezond mag blijven.”

De uitvaartdienst voor Lea Vanacker vindt plaats in familiekring. “We zijn met vijftien, net het aantal mensen dat toegelaten is om aanwezig te zijn.” Lea was moeder van Carine, Nadine en Rudy. Terwijl haar man een carrière lang bij Concordia Textiles in Waregem heeft gewerkt gaf zij het beste van zichzelf als huisvrouw en moeder. Lea hield van bloemschikken en koken. Elke donderdag trok ze naar haar dochter Nadine in Zulte om er haar achterkleinkinderen te zien.