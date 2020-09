Laurens De Bock (Zulte Waregem) hoopt zondag tegen Club Brugge fit te zijn: “Ik ben op zoek naar stabiliteit” Luc Verweirder

17 september 2020

18u20 0 Waregem Een kniestoot op zijn quadriceps dwong Laurens De Bock vorige zondag tegen Charleroi tot een voortijdige aftocht en hield hem sindsdien van het trainingsveld. Morgen hoopt hij zonder pijn op te staan en te kunnen opbouwen naar de komst van Club Brugge toe. “Een wedstrijd die ik onder geen beding wil missen, maar ik moet luisteren naar mijn lichaam”, beseft de 27-jarige linksachter.

Twee en een half jaar geleden vertrok Laurens De Bock bij Club Brugge voor een avontuur in Engeland bij Leeds. Vier volledige en twee halve competities, van januari 2013 tot januari 2018, stond hij bij blauw-zwart in de defensie en kende hij de mooiste periode van zijn loopbaan.

“De titel onder Michel Preud’homme met die onvergetelijke wedstrijd tegen Anderlecht, dat blijft natuurlijk het hoogtepunt”, blikt de 27-jarige Dendermondenaar terug. “De ontlading met de supporters was ongelooflijk, het was voor Club toen ook al zo lang geleden. Elf jaar zonder titel. Ook de bekerzege tegen Anderlecht blijft bij, door het onwaarschijnlijke scenario van die slotminuten. Van die periode zijn alleen Ruud Vormer en Hans Vanaken er nog altijd, en Brandon Mechele (die nu in quarantaine zit, red.). Het zou leuk zijn hen te kunnen bekampen, maar ik zal wel 100 procent moeten zijn. Tegen Club Brugge moet de hele ploeg voluit kunnen gaan om een kans op puntenwinst te maken.”

KVO, Sunderland, ADO

Nadat hij Jan Breydel verliet, begon De Bock aan een hobbelige tocht. Bij Leeds verzeilde hij snel op de achtergrond en volgde de ene uitleenbeurt de andere op.

“Ik ben niet iemand die keuzes betreurt die hij maakt, dus ik ga niet zeggen dat ik Leeds als een mislukking beschouw. Het begon aardig op Elland Road, maar na een snelle trainerswissel (Thomas Christiansen door Paul Heckingbottom, red.) vielen de resultaten tegen en viel ik uit de ploeg. In de zomer kon ik voor een jaar naar KV Oostende, waar Gert Verheyen als trainer debuteerde. Weer aan spelen toekomen en op niveau geraken, dat was de bedoeling. Een onverdeeld succes werd het niet, omdat KVO vooral tegen de degradatie knokte. We haalden wel bijna de bekerfinale.”

Na Oostende volgde voor De Bock een half jaar Sunderland met amper speelkansen, tot ADO Den Haag hem een reddingsboei toewierp. Van coach Alan Pardew kreeg hij in Den Haag wel het vertrouwen.

“Ik voelde me er goed, leuke club en leuke stad ook. ADO haalde mij om het behoud te helpen veiligstellen en dat doel werd snel bereikt, maar toen was er plots de coronacrisis. Voor mij betekende dat nog maar eens uitkijken om een nieuwe start te maken.”

De eend van Habibou

Voor Laurens De Bock kwam de interesse van Zulte Waregem als een geschenk uit de hemel gevallen.

“Ik moest niet overtuigd worden”, zegt hij. “Na een goed gesprek met de coach, die me nog kent uit zijn periode als assistent-bondscoach, zag ik het meteen zitten om hier aan de slag te gaan. Ik wil me hier tonen en me eindelijk weer eens goed voelen bij een club. Dat heb ik de laatste jaren te weinig gehad, dat plezier. Na twee jaar was ik echt op zoek naar stabiliteit, en die denk ik hier in Waregem te vinden. Ik stap elke dag fluitend in mijn wagen om te komen trainen, en dat was toch wel een tijd geleden. Bij de club Zulte Waregem had ik meteen een goed gevoel, ook al omdat ik het altijd fijn voetballen heb gevonden in het Regenboogstadion. Raar, ik kan me geen wedstrijdfases meer voor de geest halen, maar wel die ene keer dat Habibou die eend pakte. (lacht)”

De Bock hoopt nu bij de fusieclub zichzelf heruit te vinden.

“Tot dusver liep het uitstekend. Ook met de nieuwe ploegmaats bouwde ik al een goeie band op, zeker met de jongens die op het terrein dicht bij mij staan zoals Olivier Deschacht en Ewoud Pletinckx. Gelukkig konden we na die moeilijke start twee zeges pakken. Maar tegen Charleroi liet het geluk ons een beetje in de steek, als je ziet hoe zij scoren na zo’n afzwaaier. We hebben nu een pittig programma, met Club Brugge thuis en Standard uit en een paar weken later ook Antwerp. Maar geen enkele match is makkelijk, ik heb de indruk dat de zogenaamde middenmootploegen kwalitatief nog dichter tegen elkaar aanleunen dan een paar jaar geleden.”