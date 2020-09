Langs de thermometer en vernevelaar... en dan zijn 3.800 Essevee-fans eindelijk opnieuw welkom in het stadion: “Het voelt als thuiskomen” Pieterjan Neirynck

13 september 2020

18u59 3 Waregem Net geen zes maanden na de laatste voetbalwedstrijd met publiek mochten de Essevee-fans zondagavond opnieuw plaatsnemen in ‘hun’ Regenboogstadion. Op geen enkele manier is de supporterservaring nog dezelfde als vroeger. Kolkende en opeengestapelde massa’s fans en rijen om een pintje te bemachtigen hebben plaatsgemaakt voor supporteren in de bubbel en bediening aan je zitje. Wij trokken op pad in de coronaveilige voetbaltempel aan de Gaverbeek. “Ja, we weten dat er nog werkpuntjes zijn.”

In verspreide slagorde moeten alle supporters één tot anderhalf uur voor het startschot het stadion binnenkomen. Een passage door de Nebula-cabine is daarbij verplichte kost. Dat is een slimme poort die de temperatuur van elke supporter meet en hem of haar in vijf seconden tijd ontsmet met een nevel. De Nebula controleert ook of de supporter zijn mondmasker netjes draagt, want dat is te allen tijde verplicht.

Ik hoop echt dat we volgende week een deftigere plaats krijgen, of we gaan ons abonnement heroverwegen Jean-Marie Bourgeois (68)

“Tja, dat mondkapje, het hoort erbij”, vertelt Kurt Feliers (54), die samen met petekind Jolien Vanlancker (17) de match komt meepikken. “Ik kom hier al veertig jaar en na zes maanden voelt dit echt als thuiskomen. Volgende week tekenen we opnieuw present, dat is zeker.”

Anderhalve meter verder treffen we minder tevreden supporters aan. “We zien er niks van. Het glazen hokje van de spelers blokkeert het uitzicht volledig. Ik begrijp dat we op afstand van elkaar moeten zitten, maar dit slaat nergens op. Op deze manier kan ik de match even goed thuis volgen, of zelfs beter”, foetert Frank Deviaene (68). Zijn vriend Jean-Marie Bourgeois (68) pikt in: “Van zodra dat kon, hebben we ons geregistreerd. En dan krijgen we zo’n slecht zitje. Ik hoop echt dat we volgende week een deftigere plaats krijgen, of we gaan ons abonnement heroverwegen”, klinkt het dreigend.

Bubbelverantwoordelijke

‘Fan coach’ en voorzitter van de Waregemse supportersfederatie Geert Titeca steekt niet onder stoelen of banken dat er nog werkpunten zijn. “Het is anders, het is zoeken voor iedereen”, haalt hij de schouders op. “Over het algemeen is de aankomst van de supporters goed verlopen, maar ik vrees dat we tijdens de match nog enkele akkefietjes zullen hebben. Ik merk nu al dat de bedieners in bepaalde vakken de bestellingen voor drank niet kunnen bijhouden. Misschien moeten we Club Brugge achterna, waar er een bubbelverantwoordelijke is. Hij of zij krijgt dan een speciaal bandje om drankjes te halen aan de bar”, stelt Titeca, die aanhaalt dat er maandag al een evaluatie van de match plaatsvindt.

Traantje wegpinken

Een halfuurtje voor de aftrap komt burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V) van onder de ontsmettende mist tevoorschijn. Ook commercieel directeur van Essevee Miguel De Ruyck passeert en stopt even. Ondanks het mondmasker zie je ze glunderen. “De maatregelen zijn wat ze zijn. Alles verloopt vlot en de supporters zijn blij dat ze er weer bij zijn”, zegt de burgervader. “Van onze 5.000 abonnees zijn er vandaag een dikke 3.800 naar het stadion afgezakt. Ik heb een paar supporters gezien die net geen traantje wegpinkten. Het was niet evident om een coronaproof plan uit te werken, maar daarvoor doen we het”, vult De Ruyck aan.