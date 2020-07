Landelijke Gilde stippelt coronaveilige fietsfotozoektocht uit Pieterjan Neirynck

11u07 0 Waregem Nog tot en met 20 september kan je in en rond Waregem deelnemen aan de jaarlijkse fietstocht van de lokale afdeling van de Landelijke Gilde.

“De uitgestippelde fietstocht is er eentje van 22 kilometer langs knooppunten in de Waregemse omgeving. Starten doe je aan de Heilige Margaretakerk in Nieuwenhove”, legt voorzitter en CD&V-gemeenteraadslid Jan De Graeve uit. Nadien is het de bedoeling dat de deelnemers 45 foto’s in de juiste volgorde plaatsen. Inschrijven kan via de website of telefonisch via 0474/75.61.59 en kost 5 euro voor niet-leden. Wie lid is van de Landelijke Gilde, betaalt 5 euro. “Er vallen ook prijzen te winnen, die we uitdelen tijdens de jaarlijkse Boerenmarkt op 4 oktober. Mocht het coronavirus een spelbreker zijn, dan leveren we de prijzen aan huis”, besluit secretaris Dieter Waelkens.