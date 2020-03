KWS Desselgem wil met Disney-figuren meisjes doen voetballen: “Op een speelse manier kennismaken” Slechts twee West-Vlaamse voetbalploegen nemen deel aan project Pieterjan Neirynck

02 maart 2020

07u01 1 Waregem De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB), de Europese voetbalbond UEFA en de Amerikaanse entertainmentgigant Disney slaan de handen in elkaar om het aantal voetballende meisjes tegen 2024 te verdubbelen. Vijftien Vlaamse voetbalploegen krijgen de kans om deel te nemen aan het project, waaronder ook KWS Desselgem. Vanaf 8 maart organiseert de voetbalclub tien zondagen lang gratis sessies voor meisjes van vijf tot acht jaar. “Op een speelse manier willen we zo meer meisjes aan het voetballen krijgen”, vertelt jeugdcoördinator Peter Geerolf.

Dat KWS Desselgem stevig inzet op meisjesvoetbal, is een open deur intrappen. In april vorig jaar waren de terreinen van de voetbalclub al het decor voor het provinciale Footfestival van Voetbal Vlaanderen. Nu krijgt de Desselgemse White Star de kans om mee te werken aan een internationaal voetbalproject dat meisjesvoetbal in de kijker zet. “Samen met veertien andere Vlaamse voetbalverenigingen werden we uitgekozen. Slechts twee West-Vlaamse clubs mogen deelnemen: Bredene en wij”, vertelt Peter Geerolf. “We zien het als een mooie manier om onze meisjesvoetbalploegen onder de aandacht te brengen. En dat is nodig, vinden we.”

Kleutersport

De voetbalsessies nemen Disney-superheldenfilm ‘The Incredibles’ als vertrekpunt. Elk lesje vertelt het verhaal van een hoofdpersonage en daar zijn enkele sportieve oefeningen aan gekoppeld. “Voor de begeleiding laten onze trainers zich bijstaan door de mensen van Little Ball Village, want zij hebben heel wat ervaring met activiteiten voor jonge sporters”, gaat Peter verder. Little Ball Village is een bekende Waregemse organisatie die zich richt op kleutersport. De eerste sessie vindt plaats in Sporthal Leiestadion op zondag 8 maart van 10.00 uur tot 11.00 uur, daarna zijn er nog trainingen op 15 maart, 22 maart, 29 maart, 26 april, 10 mei, 17 mei, 7 juni, 14 juni en 21 juni.

50 speelsters

Momenteel telt Koninklijke White Star Desselgem al 50 vrouwelijke spelers, op een totale jeugdafdeling van 260 voetballers en voetbalsters. “We hebben drie jeugdploegen en een eerste ploeg bij de dames. U11 en U12 komen uit in de jongenscompetitie, U16 en de eerste ploeg spelen in de vrouwencompetitie”, vult trainer Geert Vandebuerie aan. Wie meer wil weten over de oefensessies of de meisjesvoetbalploegen, kan contact opnemen met Peter Geerolf via jeugdcoordinator@kwsdesselgem.be.